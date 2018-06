Der ägyptische Fußball-Verband EFA hat das WM-Aus offenbar nicht gut verkraftet.

Wie die EFA am Freitag mitteilte, hat sie beim Weltverband FIFA offiziell Beschwerde gegen Schiedsrichter Enrique Caceres (Paraguay) eingelegt, der bei der 1:3-Niederlage der Nordafrikaner gegen Gastgeber Russland im zweiten Gruppenspiel am vergangenen Dienstag zum Einsatz gekommen war.

Laut Verbandspräsident Hany Abo-Rida habe Caceres ein Foul an Verteidiger Ahmed Fathy vor dessen Eigentor zum 0:1 übersehen und einen Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul an Marwan Mohsen in der 78. Minute nicht gegeben.

Der Einspruch der Ägypter hat jedoch eher symbolischen Charakter, weil das Ergebnis aufgrund der Tatsachenentscheidungen des Unparteiischen bereits feststeht. Im letzten Gruppenspiel trifft Ägypten am Montag (ab 16 Uhr im LIVETICKER) in Wolgograd auf das ebenfalls schon ausgeschiedene Saudi-Arabien.