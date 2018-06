Luis Suarez ist nicht nur beim FC Barcelona ein eiskalter Torjäger, auch in der Nationalmannschaft Uruguays netzt der Stürmer nach Belieben.

Durch seinen Treffer bei der diesjährigen WM im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien ist der Angreifer der erste Uruguayer, der bei drei Weltmeisterschaften ein Tor erzielte. Es war zeitgleich Suarez 100. Länderspiel.

Bei seinem emotionalen Torjubel fiel aber einmal mehr auf, dass der 31-Jährige eine Bandage an der Hand und dem Daumen trug. Aber warum? Ist der Star der Uruguayer etwa angeschlagen?

Nein! Das Ganze ist Aberglaube, wie Suarez schon vor längerer Zeit verriet.

"Einst hatte ich bei Liverpool eine ernstzunehmende Handverletzung. Ich musste wochenlang eine rote Schleife tragen, um die Fraktur besser kurieren zu können. Irgendwann gewöhnte ich mich an den Anblick", sagte Suarez dem Online-Portal Give Me Sport.

"In der Premier League durfte man jedoch nichts dergleichen an der Hand tragen - darum wickelte ich eine blaue Bandage darüber. Keiner fragte danach, es sah aus wie ein Verletzungstape, und ich habe diesen Brauch bis heute beibehalten. Sogar wenn ich langärmlige Shirts trage, hab ich die Bandage häufig an", erklärte der Stürmer weiter.

Auch beim FC Barcelona trägt Suarez dieses Tape. Anscheinend bringt es dem Stürmer Glück. Für die Katalanen erzielte er in der abgelaufenen Saison in 51 Spielen 31 Treffer. Auch im Trikot von Uruguay weiß Suarez, wo das Tor steht - 52 Treffer erzielte er im himmelblauen Uru-Jersey.