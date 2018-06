WM-Auftakt in der Gruppe F mit der DFB-Elf: Wer steht bei Deutschland in der Startformation gegen Mexiko? Wer muss zunächst auf der Bank Platz nehmen?

Bundestrainer Joachim Löw gab einen Tag vor dem ersten Showdown lediglich Julian Draxler eine Startelfgarantie und räumte auf der Pressekonferenz ein, dass er noch über ein, zwei Personalien nachdenke. Immerhin hat er die Qual der Wahl: Alle 23 Spieler sind fit und einsatzbereit.

SPORT1 fasst die letzten Eindrücke zusammen. (SERVICE: Der WM-Spielplan)

Tor

Manuel Neuer wird gegen Mexiko im Tor stehen. "Er ist der Manuel Neuer, den wir alle kennen. Er ist sehr fokussiert und hat die letzten Wochen voll mittrainiert. Er ist in einer körperlich guten Verfassung und hat intensiv an seinem Körper gearbeitet. Bei ihm ist alles da, was vorher auch da war", sagte Löw.

Abwehr

Die Bayern-Achse um Mats Hummels und Jerome Boateng ist in der Innenverteidigung gesetzt. Über rechts wird Joshua Kimmich starten. Auf der linken Seite ist Jonas Hector im Grunde gesetzt, jedoch zeigte der Kölner in den vergangenen beiden Testspielen gegen Österreich und Saudi-Arabien eine schwache Leistung.

Möglich ist, dass Löw auf dieser Position überrascht. Herthas Marvin Plattenhardt wäre die logische erste Alternative, bei der WM 2014 stellte der Bundestrainer in Benedikt Höwedes allerdings auch einen nominellen Innenverteidiger auf die linke Defensivseite.

Löw warnte am Samstag explizit vor den mexikanischen Offensivspielern: "Alle drei Stürmer sind sehr gefährlich, wendig, agil, beweglich. Es wird eine große Herausforderung für unsere Defensive, das zu unterbinden."

Mittelfeld

Toni Kroos wurde von Löw erneut als wichtige Säule des Teams gelobt. Neben Sami Khedira wird er im defensiven Mittelfeld auflaufen. Über die rechte Seite startet Thomas Müller. Die vakantesten Positionen sind die des Spielmachers und auf der linken Außenbahn.

Fest steht seit Samstag allerdings, dass Löw auf links mit Julian Draxler startet. Das bestätigte der Bundestrainer noch vor der Pressekonferenz in der ARD - auch wenn Draxler selbst anschließend verlauten ließ, dass er keine Ahnung habe, "inwieweit der Trainer die Aufstellung schon parat hat".

Kroos vor Mexiko: Mr. Unersetzbar

Löw war auch vor den versammelten Medienvertretern voll des Lobes über den PSG-Star: "Er hat einen großen Schritt gemacht und kann Entscheidendes bewirken. Ich bin ein Fan von seinen Fähigkeiten."

Offen ist, wer auf der Zehn startet. Gegen die Saudis war es Marco Reus, weil Mesut Özil verletzt fehlte - und der Dortmunder konnte als einer von ganz wenigen DFB-Stars in einem schwachen Spiel Pluspunkte sammeln.

Löw erklärte jedoch am Samstag, dass Özil unter der Woche zwei Zusatzeinheiten absolviert habe, der 29-Jährige einsatzfähig sei und einen guten Eindruck mache. Draxler sagte über seinen Kumpel Özil: "Er hat technische Fähigkeiten, die nicht viele haben. Er wird da sein, wenn er gebraucht wird."

Sturm

Timo Werner wird als alleinige Spitze auflaufen. "Seine wichtigsten Fähigkeiten sind seine Schnelligkeit und sein Zug zum Tor. Er ist torgefährlich und macht gute Wege - auch in die Tiefe", lobte Löw und betonte: "Er ist für unsere Mannschaft ein wichtiger Spieler geworden."

Die voraussichtliche DFB-Aufstellung gegen Mexiko:

Die voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams beim WM-Auftakt gegen Mexiko © SPORT1-Grafik: Getty Images

Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Khedira, Kroos - Müller, Reus (Özil), Draxler - Werner