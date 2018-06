Englands Teammanager Gareth Southgate geht gehandicapt in die nächsten WM-Spiele der Three Lions: Am freien Mittwoch stürzte der Coach bei einer Joggingrunde in der Nähe des Teamquartiers in Repino und kugelte sich die Schulter aus. Dies gab der englische Fußballverband FA bekannt.

"Ich werde wohl in Zukunft die Tore nicht mehr mit vollem Einsatz feiern können", ulkte Southgate über sein Missgeschick. Am Montag hatte er noch überschwänglich den 2:1-Siegtreffer durch Kapitän Harry Kane gegen Tunesien bejubelt. Southgate musste sogar in einem Krankenhaus behandelt werden und trug den rechten Arm bei einer Teambesprechung in einer Schlinge.