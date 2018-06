Bundestrainer Joachim Löw und Julian Draxler stellen sich vor dem deutschen Auftaktspiel am Sonntag gegen Mexiko (17 Uhr im LIVETICKER) auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Der Bundestrainer schwärmt dabei von den Fähigkeiten des PSG-Stars und stellt ihm bei der WM eine tragende Rolle in Aussicht. Im Gespräch mit dem ZDF vor der Pressekonferenz stellte Löw Draxler einen Startelf-Einsatz in Aussicht.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Löw über die gute Bilanz in WM-Auftaktspielen +++

"Wir haben viele Auftaktspiele gewonnen, in der Geschichte wahrscheinlich nicht alle. Wir haben in der Vorbereitung bewusst in Kauf genommen, dass auch mal etwas schiefgeht. Wir haben alles auf das erste Spiel ausgerichtet. Dass wir da alles auf den Platz bekommen, hat auch etwas mit dem Glauben an die eigenen Stärken zu tun. Bislang hat es uns immer gutgetan, wenn wir mit einem Sieg gestartet sind. Wir haben es immer geschafft, uns auf den Punkt zu fokussieren. Ich bin überzeugt, dass alle Spieler ihre Konzentration bündeln und wir einen guten Auftakt hinlegen", sagt Löw.

+++ Löw über die Entwicklung +++

"Jede Mannschaft ist vier Jahre später eigentlich um einiges weiter und stärker. Das ist bei allen Top-Nationen so. Wir haben auch mehr Möglichkeiten, aber wir sind nicht die einzigen. Wir müssen uns eher hinterfragen, wo wir in der Entwicklung noch besser werden können", sagt Löw und hebt die Entwicklungen von Brasilien, Spanien, England und Frankreich hervor.

+++ Löw über Zusammensetzung des Teams +++

Ein internationaler Journalist will wissen, warum in der Nationalmannschaft verhältnismäßig wenig Spieler aus Ostdeutschland spielen. "Wir sind ein Land und ich mache mir weniger Gedanken, wer aus welchem Bundesland kommen. Die Leistung ist für mich wichtig. Das Thema ist tiefgründiger und hängt mit Ausbildung und Infrastruktur zusammen, aber das Thema ist für mich jetzt sehr weit weg", sagt Löw.

+++ Löw über Anspannung +++

"Die positive Anspannung hat jeder Trainer, ganz egal, was man in den vergangenen Jahren geleistet oder gewonnen hat. Vor dem ersten Spiel ist es schwierig, weil man eine längere Vorbereitung hatte. Da klappt nicht alles, aber das ist gut. Vor dem ersten Spiel ist jeder angespannt, da will man ein gutes Spiel machen. Die Anspannung ist bei jedem Spieler gleich, egal was man gewonnen hat", sagt Löw.

+++ Löw schwärmt von Draxler +++

"Julian war letztes Jahr beim Confed Cup der Kapitän, daher war die Überlegung, dass er die erste PK halten könnte. Er hat beim Confed Cup noch mal einen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Das hat ihn vorangebracht. Ich bin ein Fan von seinen Fähigkeiten. Er war in den letzten Wochen in sehr guter Form, er kann bei dieser WM eine entscheidende Rolle spielen", sagt Löw über Draxler.

+++ Löw über die Titelverteidigung +++

"Seit gefühlt 70, 80 Jahren hat es keine Mannschaft geschafft. Auch weil es innerhalb von vier Jahren einen Umbruch gibt. Der Ehrgeiz und der Hunger ist bei uns sicherlich noch vorhanden. Man spürt, dass der Pegel langsam steigt, auch bei den Spielern, die schon häufiger dabei waren. Im Moment ist es wichtig, von Spiel zu Spiel zu denken und nicht zu weit voraus. Wir wollen gegen Mexiko einen guten Start hinlegen. Der Ehrgeiz ist in unserer Mannschaft schon ausgeprägt", sagt Löw.

+++ Letzte Restzweifel an Neuers Fitness? +++

"Ich habe ihn die ganzen dreieinhalb Wochen sehr fokussiert und konzentriert erlebt. Er hat jede Trainingseinheit gemacht. Man merkt ihm an, dass er in den Wochen davor sehr intensiv gearbeitet hat. Die beiden Spiele haben ihm sicherlich geholfen, Spielpraxis zu bekommen. Er macht einen sehr selbstsicheren und selbstbewussten Eindruck. Das ist der Manuel Neuer, den wir alle kennen", unterstreicht Löw.

+++ Löw über Mexikos Stärken +++

+++ Standards auf dem Trainingsplan +++

"Wir haben Standards trainiert, auch schon im Trainingslager in Eppan. Wir haben uns auch mit Mexikos Standards beschäftigt. Das wird im Laufe des Turniers ein wichtiges Thema sein, da kann man viel Machen. Das war in dieser Woche schon ein Thema auf dem Platz", sagt Löw.

+++ Löw über Werners WM-Premiere +++

+++ Löw: Özil ist fit +++

"Alle Spieler sind fit, auch Mesut Özil. Er hat zwei zusätzliche Einheiten gemacht. Die Aufstellung werde ich heute Abend noch mit der Mannschaft besprechen, da gibt es noch zwei, drei Überlegungen", sagt Löw.

+++ Löw schwärmt vom WM-Auftakt +++

"Es sind einige Spiele gespielt bei der WM. Wir haben ein gutes Gefühl, dass wir jetzt loslegen können. Das Eröffnungsspiel hat die Euphorie beim Gastgeber gesteigert. Und Portugal gegen Spanien war WM pur. Das war ein Genuss mit viel Spannung", sagt Löw.

+++ Löw folgt auf Draxler +++

Teil eins mit Draxler ist beendet, jetzt folgt der Bundestrainer.

+++ Mexikos Party-Eklat spielt keine Rolle +++

"Ich weiß nicht, was da genau vorgefallen ist. Es war lustig für uns, das zu lesen, aber ich weiß nicht, was davon stimmt. Ich glaube, beim Spiel wird die Party keine Rolle", sagt Draxler.

+++ Draxler hofft auf Fortsetzung der Serie +++

"Wir hoffen, dass die Historie bestehen bleibt und es auch nach dem Spiel heißt, dass Mexiko noch nie gegen Deutschland gewonnen hat."

+++ Draxler über Startelf-Chancen +++

"Mesut ist ein wichtiger Spieler für uns. Ich habe keine Ahnung, inwieweit der Trainer die Aufstellung schon parat hat und ob er auf Mesut, Marco Reus oder mich setzt", sagt Draxler auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Draxler siegessicher +++

"Mexiko ist vor allem als Mannschaft stark, aber wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bekommen, bin ich mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen."

+++ Draxler erklärt Özils Wert +++

"Er ist immer für eine Überraschung gut und ist unser kreativster Spieler. Ich bin mir sicher, dass er auf den Punkt da sein wird und ein gutes Turnier spielen wird", sagt Draxler auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Gerüchte über Özil stimmen nicht +++

"Die Stimmung ist gut. Es wurde aus vielen Nebengeräuschen mehr gemacht, als da eigentlich war. Vor allem bei Mesut wurde viel geschrieben. Aber das stimmt nicht, er ist gut drauf und macht Witze. Auch er ist heiß auf das Turnier."

+++ Draxler blickt zurück auf Confed Cup +++

"Unsere Mannschaft hat sich im Vergleich zum 4:1 im Confed Cup stark verändert. Daher sollte man aus dem Spiel keine großen Schlüsse ziehen. Das wird ein komplett anderes Spiel."

+++ Draxler: "Wir sind heiß" +++

"Es ist immer wichtig, ein Turnier gut zu beginnen. Mexiko hat eine starke Mannschaft, die wir keinesfalls unterschätzen werden. Wir sind alle heiß und wollen mit einem Sieg ins große Turnier starten."

+++ Draxler beginnt +++

Der Beginn verzögert sich noch etwas, um noch die Simultanübersetzungen in die diversen Sprachen zu klären.

+++ Die Protagonisten sind da +++

Bundestrainer Löw und Draxler befinden sich bereits vor Ort im Luschniki-Stadion in Moskau. In wenigen Augenblicken beginnt die Pressekonferenz.

+++ Mit oder ohne Özil gegen Mexiko? +++

Bundestrainer Joachim Löw wird aller Voraussicht nach seine elf Spieler gegen Mexiko nicht verraten, doch die deutsche Startelf zeichnet sich ab. Die größte Frage lautet: Wird Mesut Özil nach seiner Verletzung und der Erdogan-Affäre trotzdem beginnen? SPORT1 analysiert die Situation.

+++ Alle Spieler einsatzbereit +++

Der Bundestrainer hat die Qual der Wahl. Wie es aussieht, hat er sämtliche 23 Spieler zur Verfügung. Die Verletzungen und Wehwehchen der letzten Monaten und Wochen (Neuer, Boateng, Özil, Gomez) sind alle rechtzeitig ausgeklungen.