Kolumbiens Hoffnungen auf einen Einsatz von Offensivstar James im WM-Achtelfinale am Dienstag gegen England (ab 20 Uhr im LIVETICKER) sind etwas gestiegen.

Die Zeitung El Tiempo berichtete nach der MRT-Untersuchung am Samstagmorgen, dass der Profi von Bayern München keine so schwerwiegende Verletzung habe, die ein sofortiges WM-Aus nach sich ziehen würde. Das Blatt bezieht sich auf eine Quelle aus dem Verband.

Offizielle Erklärung des Verbandes steht noch aus

James plagt demnach eine Muskelermüdung im rechten Bein, nachdem ihm vor dem WM-Start noch Probleme in der linken Wade zu schaffen gemacht hatten. Beim letzten Gruppenspiel am Donnerstag in Samara gegen Senegal (1:0) musste der bis dahin blasse James bereits in der 31. Minute ausgewechselt werden.

Danach hatte sich Trainer Jose Pekerman "extrem besorgt" gezeigt, denn "so ein Thema kann alles andere überschatten". Eine offizielle Erklärung seitens des Verbandes wurde für Samstag angekündigt.

-----

Lesen Sie auch:

James fehlt im Kolumbien-Training

Kolumbien müht sich ins Achtelfinale