Kolumbiens Nationaltrainer Jose Pekerman setzt im "Finale" gegen Polen auf Bayern-Star James. "Er ist definitiv ein entscheidender Spieler für uns", sagte der 68-Jährige vor dem wegweisenden zweiten WM-Gruppenspiel am Sonntag (20 Uhr im LIVETICKER) in Kasan, "es geht ihm sehr gut, das sieht man im Training. Er hat sehr intensiv gearbeitet. Wir hoffen, dass er zu 100 Prozent in Topform ist".

Der WM-Torschützenkönig war beim 1:2 gegen Japan wegen einer Wadenverletzung erst eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt worden. Pekerman stellte zudem weitere Wechsel gegenüber dem Auftaktspiel in Aussicht. "Es ist möglich und wahrscheinlich, dass wir ein paar Spieler austauschen werden", sagte er.

Besonders im Blick haben die Kolumbianer, für die das Spiel laut Kapitän Radamel Falcao "ein Finale" ist, Polens Torjäger Robert Lewandowski. "Wir müssen ihn in Manndeckung nehmen und ihn die ganze Zeit im Auge behalten", sagte Abwehrspieler Santiago Arias.

Auch Pekerman sprach davon, die wichtigsten polnischen Spieler "solide Mann gegen Mann zu markieren".