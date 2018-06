Zwei Silber-Jungs als Fans der Fußball-Weltmeister: Die Eishockey-Nationalspieler Patrick Reimer und Leo Pföderl von den Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg haben sich am Dienstag mit dem Auto auf den Weg nach Moskau gemacht, wo der WM-Titelverteidiger am Sonntag (17.00 Uhr im LIVETICKER) im Luschniki-Stadion auf Mexiko trifft.

"Heute starten wir mit dem Auto unsere Tour zum ersten Spiel des @dfb_team. Wir werden euch regelmäßig über unsere Fahrt informieren", schrieb Reimer auf Instagram und veröffentlichte auch ein Foto mit den Eintrittskarten. Reimer und Pföderl gehörten bei den olympischen Winterspielen in Pyeongchang dem Erfolgsteam des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) an, das sich erst im Finale Russland in der Verlängerung geschlagen geben musste.