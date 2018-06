Das Interesse der Russen an der schwedischen Nationalmannschaft hält sich in Grenzen. Deutschlands Gruppengegner ist am Dienstagnachmittag in seiner Gastgeberstadt Gelendschik angekommen - und laut schwedischen Medien von einem einzigen Fan begrüßt worden.

Nach der um eine gute halbe Stunde verzögerten Landung am kleinen Flughafen an der Schwarzmeerküste habe die 15 Jahre alte Margot auf das Team gewartet. Die Spieler seien aber direkt in den Bus gestiegen und ins Hotel gefahren worden.

Schweden trifft in Gruppe F neben Deutschland auf Südkorea und Mexiko.