Die WM für Weltmeister Deutschland ist sensationell bereits nach der Vorrunde beendet.

Gegen Südkorea unterliegt das Team von Bundestrainer Joachim Löw mit 0:2 (0:0) und scheidet damit als Gruppenletzter in der Gruppe F aus. (LIVETICKER zum Nachlesen)

SPORT1 fasst die Stimmen von ZDF und aus der Mixed Zone zusammen.

Mats Hummels (Deutschland): "Man sieht bei der WM, dass es für keine Mannschaft einfach ist, außer für England und Belgien. Wir haben uns im Mexiko-Spiel in die Situation gebracht. Wir haben einige Punkte, bei denen wir ansetzen müssen, das werde ich öffentlich aber nicht mehr sagen Das letze Spiel, das wir überzeugend abgeliefert haben, war Herbst 2017 Es ist ein ganz bitterer Abend für Deutschland."

... über die Ausgangslage vor dem Spiel: "Mit dem Mexiko-Spiel in eine Situation gebracht, die wir nicht mehr ändern können. Wie das Tor fällt, ist dann symptomatisch. Das letzte überzeugende Spiel war im Herbst 2017, das ist lange her."

Christoph Kramer (ZDF-Experte): Es hat auf dem Platz nicht gestimmt. Es war nicht der Fußball den wir gewohnt sind. Es war Hektik auf dem Platz. Meiner Meinung nach hat es auf dem Platz mit der Chemie nicht gestimmt. Wir hatten auch 2014 eine grottenschlechte Vorbereitung, sind dann gegen jeden Widerstand Weltmeister geworden. Die Mannschaft hat in den Freundschaftsspielen auch viele Fehler gemacht. Ich habe daran geglaubt, dass sie das im Turnier abstellen kann. Bei der WM hat mir die Dominanz und die Selbstverständlichkeit gefehlt."

Oliver Kahn (ZDF-Experte): Man hat gespürt, dass für jeden der Mannschaft das Trikot mehrere Tonnen wiegt. Es wurde immer noch ein Pass gespielt, statt abzuschließen. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass in der Mannschaft eine Achse vorhanden war."

Joachim Löw (Bundestrainer): Es herrscht Enttäuschung und Totenstille in der Kabine. Keiner in der Lage was zu sagen. Für uns ist das eine riesige Enttäuschung. Wir müssen das annehmen. Gratulation an unsere Gegner. Wir haben es nicht verdient weiterzukommen. Wir haben in der Vorbereitung alles unternommen, uns hat die Leichtigkeit gefehlt.

... über seine Zukunft: "Es ist zu früh für mich, diese Frage zu beantworten. Die Enttäuschung ist tief in mir drinnen. Ich bin der erste, der mich hinterfragen muss. Da muss ich jetzt erst mal eine Nacht drüber schlafen."

Oliver Bierhoff (DFB-Teammanager): Wir sind tief enttäuscht. Am Ende hat es nicht gereicht. Immer wenn wir schnell spielten, haben wir Chancen kreiert. Man sieht bei der WM, dass sich die Favoriten schwer tun, wenn dann die Teams hinten drin stehen, dann arbeitet der Kopf.

... über Weiterarbeit mit Bundestrainer Joachim Löw: "Jogi hat den Vertrag unterschrieben. Ich gehe fest davon aus, dass er weitermacht."

Reinhard Grindel: (DFB-Präsident): "Wir spüren eine grenzlose Enttäuschung. Aber es ist nicht die Aufgabe des Präsidenten das Turnier analysieren. Ich erwarte eine saubere Analyse von den sportlichen Verantwortlichen."

Tae Yong Shin (Trainer Südkorea): "Ich fühle mich großartig, aber auch leer. Am Dienstag haben wir gesagt, dass die Chancen bei einem Prozent liegen. Aber ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass sie bis zum Ende kämpfen soll. Wir waren Außenseiter, diese Rolle haben wir genutzt."