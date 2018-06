Südkorea muss in seinem dritten WM-Gruppenspiel gegen Weltmeister Deutschland auf Kapitän Ki Sung Yong (29) verzichten.

Der Profi von Premier-League-Absteiger Swansea City erlitt am Samstag beim 1:2 gegen Mexiko eine Verletzung am linken Wadenmuskel. Wie ein koreanischer Offizieller mitteilte, müsse Ki mindestens zwei Wochen behandelt werden (DATENCENTER: Die Tabelle).

Trainer Shin Tae Young war mit Blick auf das Spiel gegen die DFB-Auswahl am Mittwoch in Kasan (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) schon direkt nach der Niederlage in Rostow am Don skeptisch gewesen "Wir müssen sehen, ob er sich in den wenigen Tagen vollkommen erholen kann", hatte Shin gesagt.