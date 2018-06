10 Tage vor dem Start der Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) haben am Montag die WM-Teilnehmer Marokko und Serbien ihre Form getestet - mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg.

Die marokkanische Nationalmannschaft errang in ihrem vorletzten Test einen Sieg errungen. Das Team des französischen Trainers Herve Renard setzte sich in Genf mit 2:1 (0:0) gegen die Slowakei durch (SERVICE: Der WM-Spielplan).

Zunächst war die Slowakei durch Jan Gregus (59.) in Führung gegangen, ehe Ayoub El Kaabi (64.) und der Ex-Schalker Younes Belhanda (74.) für die späte Führung sorgten.

Harit in Marokkos Startelf

Deutschland-Legionär Amine Harit vom Vizemeister Schalke 04 wurde in der 46. Minute eingewechselt, Aziz Bouhaddouz vom Zweitligisten FC St. blieb erneut ohne Einsatz (SERVICE: WM-Testspiele in der Übersicht)

Zuvor waren die Marokkaner im ersten von drei Testspielen nicht über ein torloses Remis gegen die Ukraine hinausgekommen, am Samstag steht die Generalprobe gegen Estland an. In Russland trifft Marokko bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 in der Gruppe B auf Iran, Portugal und Spanien.

Maripan lässt Chile jubeln

Mit dem Hamburger Filip Kostic und dem Frankfurter Luka Jovic verlor Serbien seinen vorletzten WM-Test verloren. Gegen den Südamerikameister unterlag das Team von Trainer Mladen Krstajic in Graz 0:1 (0:0). Das Siegtor für die nicht für die WM qualifizierten Chilenen erzielte Guillermo Maripan (88.).

Mittelfeldspieler Kostic vom Bundesliga-Absteiger HSV wurde in der 64. Minute eingewechselt, Stürmer Jovic kam erst in der Schlussphase aufs Feld (84.). Der Bremer Milos Veljkovic musste zuschauen.

Ihre Generalprobe für die WM-Endrunde bestreiten die Serben am Samstag gegen Bolivien. In der Vorrunde trifft das Krstajic-Team in der Gruppe E auf Costa Rica (17. Juni), die Schweiz (22. Juni) und Brasilien (27. Juni).

