Mouez Hassen hat einen bitteren Abend erlebt.

Der tunesische Keeper hatte sich für den Auftakt gegen England (JETZT im LIVETICKER) bei der WM 2018 viel vorgenommen - doch bereits nach 15 Minuten war die Partie für ihn verletzungsbedingt beendet.

Hassen sah von Beginn an stürmische Engländer auf sich zukommen. In der dritten Minute wehrte er einen Schuss von Jesse Lingard aus kurzer Distanz mit dem Bein ab, auch bei der anschließenden Ecke war Hassen zur Stelle.

Beim nächsten englischen Angriff eilte Hassen Lingard entgegen. Es kam zwar nicht zum Kontakt, doch der Mann des französischen Zweitligisten LB Chateauroux wurde anschließend wegen Schulterschmerzen behandelt, machte aber zunächst weiter - und wie.

In der elften Minute fischte er einen Kopfball von John Stones mit einer sensationellen Parade aus dem Winkel - und das mit einer kaputten Schulter. Bei Kanes Abstauber zu Englands Führung war er dann aber machtlos. Es sollte Hassens letzte Aktion sein - die Verletzung war schlussendlich zu schmerzhaft.

Für Hassen kam Farouk Ben Mustpha in die Partie. Der 23-Jährige ging unter Tränen vom Platz und wurde von Teamkollegen getröstet.

Der Torhüter, der dem OGC Nizza gehört, aber an Chateauroux ausgeliehen ist, hatte erst im März sein Debüt für Tunesien gegeben. In den drei Spielen, in denen er im Tor stand (Costa Rica, Portugal, Türkei), hatte Tunesien nicht verloren.