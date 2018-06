Erster Wirbel um den Videobeweis bei der WM in Russland.

In der Partie zwischen Schweden und Südkorea brachte der koreanische Verteidiger Min-Woo Kim den Schweden Victor Claesson in der 63. Minute im Strafraum zu Fall.

Schiedsrichter bricht Südkorea-Angriff ab

Doch die Pfeife von Schiedsrichter Joel Aguilar Chicas blieb erst einmal stumm. Die Koreaner stürmten derweil in Richtung schwedisches Tor. Kurz bevor die Asiaten in den Strafraum eindrangen, unterbrach der Mann von den Kapverden die Partie, um sich die vorherige Szene am Spielfeldrand anzuschauen.

Nach dem Studium der Bilder entschied der Unparteiische auf Strafstoß, den Schwedens Kapitän Andreas Granqvist zur Führung verwandelte.

Aus koreanischer Sicht mit einem bitteren Nachgeschmack.