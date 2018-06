Yussuf Poulsen hat mit Dänemark bei der WM 2018 gegen Peru (JETZT im LIVETICKER) einen persönlichen Traumstart ins Turnier in Russland erwischt - und seine Mannschaft in der 60. Minute in Führung gebracht.

Doch beim Profi von RB Leipzig steht auf dem Trikot der dänischen Nationalmannschaft nicht "Poulsen" über der Rückennummer 20.

Stattdessen ist der Name "Yurary" zu lesen. Yurary? Das war der Nachname des Vaters des 24-Jährigen, der mit vollem Namen auch Yussuf Yurary Poulsen heißt. Sein Vater starb an einer Krebserkrankung, als der schnelle Offensivmann gerade sechs Jahre alt war.

"Das war schlimm für mich und meine Familie. Wir haben lernen müssen, ohne ihn zu leben. Heute verbinde ich jedes Spiel auch mit ihm, hatte in Dänemark den Nachnamen Yurary auf dem Trikot", sagte Poulsen einst.

In Leipzig trägt er inzwischen den Namen Poulsen auf dem Rücken, in der Nationalmannschaft aber den Namen seines Vaters.

Shihe Yurary stammte aus Tansania und arbeitete mehrere Jahre auf einem Containerschiff. Er galt als begeisterter Hobbyfußballer. "Über meinen Vater bin ich zum Fußball gekommen. Er hat regelmäßig gespielt, wenn auch nicht als Profi", erklärte Poulsen, der versucht, zumindest einmal im Jahr in die Heimat seines verstorbenen Vaters zu reisen.