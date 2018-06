Kurz vor dem womöglich vorentscheidenden schwedischen WM-Gruppenspiel gegen Deutschland hat Zlatan Ibrahimovic sein öffentliches Schweigen gebrochen.

Der exzentrische Superstar und langjährige Kapitän von Blagult wendete sich wenige Stunden vor der Partie am Samstagabend (ab 20 Uhr im LIVETICKER) in Sotschi mit Einträgen in den sozialen Netzwerken an sein früheres Team.

Ibrahimovic: "Lasst es uns machen"

"Wir werden weitergehen. Gold ist das nächste. Lasst es uns machen", postete Ibrahimovic bei Instagram und Twitter. Dazu ist ein Bild des 36-Jährigen in gelb-blauer Fankluft zu sehen, auf dem er mit einem anderen Fan jubelnd die Fäuste ballt.

Die Einträge sind unter anderem mit den Hashtags #WMGold und #Kollektiv unterzeichnet. Schwedische Medien rätseln, ob es sich bei den Posts um eine ironische Bemerkung handeln könnte.

Ibrahimovic, der vor zwei Jahren aus der schwedischen Nationalmannschaft zurückgetreten war, hatte sich zuletzt öffentlich nicht mehr geäußert. Nachdem seine vielen Beiträge auf Kritik gestoßen waren, blieb der sonst so redselige Angreifer nach dem schwedischen Auftaktsieg gegen Südkorea (1:0) stumm. Ohne Ibrahimovic schaffte Schweden erstmals nach den verpassten Teilnahmen 2010 und 2014 wieder die WM-Qualifikation.