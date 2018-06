Saudi-Arabiens Nationaltrainer Juan Antonio Pizzi hat eine störende Einwirkung des Zwischenfalls am Flugzeug bei der Anreise zum zweiten WM-Gruppenspiel in Rostow am Don verneint.

"Es wird unsere Leistung nicht beeinflussen", sagte der Coach vor dem Duell mit Uruguay am Mittwoch (ab 17 Uhr im LIVETICKER). Im Landeanflug auf den Flughafen war an der rechten Tragfläche ein Feuer entstanden, wie Fotos zeigten.

Pizzi berichtete, dass sich am Montagabend an Bord keine Angst verbreitet habe. "Wir fühlten keine Panik, wir haben den Piloten vertraut. Wir waren ruhig", sagte 50 Jahre alte Spanier. Mittelfeldspieler Taiseer Al-Jassim ergänzte: "Im Hotel hatten wir schon alles vergessen." Der saudi-arabische Verband hatte mitgeteilt, dass es sich um eine "kleine technische Fehlfunktion" gehandelt habe.