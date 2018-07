Polen sucht einen neuen Nationaltrainer. Fünf Tage nach dem letzten Gruppenspiel bei der WM in Russland gegen Japan (1:0) teilte der Verband PZPN am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Warschau mit, dass der auslaufende Vertrag mit Adam Nawalka (60) nicht verlängert wird.

Die Mannschaft um ihren enttäuschenden Kapitän Robert Lewandowski (Bayern München) hatte nach der Niederlage gegen den Senegal zum Auftakt (1:2) schon nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien (0:3) keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o. Runde.

Nawalka verdiene ein "großes Dankeschön", die Mannschaft brauche jedoch "Korrekturen", sagte Verbandspräsident Zbigniew Boniek im Nationalstadion von Warschau. Nawalka selbst sagte, er bedauere das Scheitern bei der WM, blicke allerdings mit "Optimismus in die Zukunft" der Mannschaft.

In seiner Amtszeit (seit 2013) habe sie einen "großen Schritt nach vorne gemacht. Er verspüre daher die "Befriedigung", ergänzte er, "dass ich sie von weit entfernten Plätzen zu ihren Spitzen führen konnte".

Boniek hatte vor der WM das Erreichen des Achtelfinales als Ziel für die WM in Russland ausgegeben. Tatsächlich waren die Polen als erste Mannschaft aus Europa vorzeitig gescheitert.

"Ich bin dafür verantwortlich, dass wir bei der WM nicht wie geplant abgeschnitten und die Erwartungen unserer Anhänger nicht erfüllt haben", sagte Nawalka. Bei der EM 2016 war Polen im Viertelfinale nach Elfmeterschießen am späteren Europameister Portugal gescheitert.