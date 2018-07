Die Theatralik von Brasilien-Star Neymar nach Foulspielen bei der WM hat auch den Sportwettenmarkt erreicht.

Im Vorfeld des WM-Viertelfinales zwischen Brasilien und Belgien (JETZT im LIVETICKER) hat das Wettportal bwin eine kuriose Wette mit dem PSG-Star angeboten.

User konnten wetten, wie oft Neymar nach einem Foul am öftesten am Boden rollt. Die schlechteste Quote haben dabei drei oder mehr Rollen (2,20), während eine oder zwei Rollen eine Quote von 3,45 hat. Sollte Neymar in der kompletten Partie ohne Rolle nach einem Foulspiel auskommen, gibt es das 3,25-fache des Einsatzes zurück.

Die richtige Zahl hat allein der Brasilianer mit seinem Auftritt gegen Belgien in der Hand.