In der Allianz Frauen-Bundesliga sind am Freitag wegen des erneuten Wintereinbruchs in vielen Teilen Deutschlands zwei Wochenendspiele abgesagt worden.

Am Samstag kann das Topspiel zwischen dem Tabellenfünften Turbine Potsdam und dem Zweiten SC Freiburg nicht stattfinden. Damit fällt auch die ab 13.55 Uhr geplante Liveübertragung auf SPORT1 ins Wasser (DATENCENTER: Die Tabelle).

Am Sonntag fällt die geplante Partie zwischen dem FF USV Jena und Meister VfL Wolfsburg aus.