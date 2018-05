Frauenfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht nach einem 2:0 (2:0)-Sieg im Nachholspiel vom 18. Spieltag gegen den SC Freiburg kurz vor der erfolgreichen Titelverteidigung.

Wolfsburg hat drei Runden vor Saisonende acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayern München.

Mit einem Sieg am Sonntag gegen die SGS Essen (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und ab 14 Uhr im LIVESTREAM) können die Wölfinnen ihre vierte Meisterschaft schon perfekt machen.

DFB-Pokalfinale gegen Bayern

Der Titelgewinn wäre der erste Schritt zum angestrebten Triple.

Am 19. Mai (Samstag) treffen die Niedersachsen im Finale des DFB-Pokals in Köln auf Bayern München, und fünf Tage später fordert das Team von Trainer Stephan Lerch im Champions-League-Finale in Kiew Titelverteidiger Olympique Lyon heraus.

Gegen Freiburg brachte Pernille Harder den Tabellenführer bereits nach fünf Minuten in Führung. Ewa Pajor (33.) sorgte noch vor der Pause für den Endstand.