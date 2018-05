Frauenfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kann am Sonntag den Gewinn der vierten Meisterschaft vorzeitig perfekt machen.

Dazu müssen die Wölfinnen aber ihr Heimspiel gegen die SGS Essen (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und ab 13.55 Uhr im LIVESTREAM) gewinnen.

Sollte Wolfsburg dies nicht gelingen, könnte der VfL dennoch bereits am Sonntag Meister werden, falls dem FC Bayern ab 16 Uhr kein Auswärtssieg bei Werder Bremen gelingt.

Titelverteidiger Wolfsburg hat drei Spieltage vor Saisonende acht Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus München.

Bilanz spricht für Wolfsburg

Mit Essen hat Wolfsburg in dieser gute Erfahrungen gemacht: Sowohl in der Hinrunde (4:0) als auch im Pokal (4:1) gab es zwei klare Siege.

Der Gewinn der Meisterschaft wäre für die Wölfinnen der erste Schritt zum angestrebten Triple.

Am 19. Mai (Samstag) treffen die Niedersachsen im Finale des DFB-Pokals in Köln auf Bayern München, und fünf Tage später fordert das Team von Trainer Stephan Lerch im Champions-League-Finale in Kiew Titelverteidiger Olympique Lyon heraus.