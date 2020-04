Frauenfußball-Bundesligist Bayern München hat die schwedische Nationalspielerin Hanna Glas zur kommenden Saison unter Vertrag genommen.

Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin von Paris St. Germain unterschrieb in München bis 2023. Bei der Weltmeisterschaft 2019 wurde Glas mit Schweden Dritte.

FC-Bayern-Neuzugang Glas: "Ich will alle Wettbewerbe gewinnen"

"Ich habe mich für den FC Bayern entschieden, weil es ein großer Verein ist, der Titel gewinnen will. Das motiviert sehr", wird Glas auf der Vereinshomepage zitiert.

Anzeige

Die Schwedin hat große Ziele im Blick: "Ich will alle Wettbewerbe gewinnen, bei denen wir antreten. Ich will nicht zweite oder dritte werden, ich will gewinnen. Ich weiß, das ist ambitioniert, aber der Verein, meine künftigen Teamkolleginnen und auch die Fans teilen hier alle das gleiche Ziel. Persönlich will ich mich als Spielerin immer weiter verbessern und dem Team mit meinen Qualitäten und Erfahrungen zu Erfolgen verhelfen."

Gerade bei PSG und in der schwedischen Nationalmannschaft (33 Länderspiele) sammelte Glas internationale Erfahrungen. Mit den Französinnen steht sie im Viertelfinale der UEFA Women's Champions League. Bei der WM im vergangenen Jahr wurde sie Dritte.