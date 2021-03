Angeführt von Doppelpackerin Alexandra Popp hat Frauenfußball-Doublegewinner VfL Wolfsburg das Tor zum Viertelfinale der Champions League weit aufgerissen.

Im Achtelfinal-Hinspiel, das SPORT1 übertrug, siegte Wolfsburg dank der Treffer der Kapitänin (2./59.) gegen LSK Kvinner aus Norwegen mit 2:0 (1:0).

Das Rückspiel des zweimaligen Titelträgers am kommenden Mittwoch (14.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) findet aufgrund der Reise-Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie nicht beim siebenmaligen Meister in Norwegen, sondern im ungarischen Györ statt.

Pajor feiert Comeback

Ihr Comeback feierte Torjägerin Ewa Pajor. Die Polin kam nach ihrer Knie-Operation erstmals seit dem verlorenen Champions-League-Finale im vergangenen August gegen Olympique Lyon (1:3) zum Einsatz. Sie wurde in der 85. Minute eingewechselt. Nicht zur Verfügung stand in der Offensive Zsanett Jakabfi (Knieprobleme).

Wolfsburgs ärgster Liga-Rivale Bayern München greift mit seinem Hinspiel erst am Donnerstag (7.00 Uhr) ins Geschehen ein. Der Spitzenreiter der Bundesliga hat mit dem Trip zum BIIK-Kasygurt nach Kasachstan mit über sechs Stunden Flugzeit die längste Anreise zugelost bekommen, am Dienstagvormittag brach der Bayern-Tross auf. Das Fernziel des deutschen Duos heißt Göteborg, wo am 16. Mai das Endspiel steigen soll.