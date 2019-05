Der Titelverteidiger VfL Wolfsburg tritt im DFB-Pokalfinale im Kölner RheinEnergie-Stadion gegen den SC Freiburg an und kann insgesamt zum sechsten Mal - sowie zum fünften Mal in Folge - triumphieren.

Das Pokalfinale der Frauen im Liveticker:

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 0:0

+++ 42. Minute: Fallrückzieher von Pajor +++

Wolfsburg spielt zum ersten Mal seine technische Überlegenheit aus. Harder narrt an der rechten Eckfahne zwei Freiburgerinnen und flankt vors Tor. Sturmpartnerin Pajor setzt zum Fallrückzieher an - Nuding lenkt den Ball mit einem klasse Reflex über die Latte.

+++ 39. Minute: Jakabfi mit einer Schusschance +++

Wolfsburg zeigt sich mal wieder gefährlich im Sechzehner der Freiburgerinnen. Jakabfi prüft aus spitzem Winkel mit einem Außenristschuss Nuding.

+++ 37. Minute: Wolfsburg ausgekontert +++

Nach einer Wolfsburger Ecke hat Freiburg plötzlich die Riesenchance, in Überzahl verlieren Beck und Co. aber beim Sprint entscheidend an Geschwindigkeit. Beck kommt zwar zum Abschluss, wird im letzten Moment von Blässe aber noch entscheidend gestört.

+++ 35. Minute: Popp probiert es aus der Distanz +++

Alexandra Popp probiert es mit einem Dropkick aus gut 25 Metern. Nuding hat den Ball - allerdings erst im Nachfassen.

+++ 32. Minute: Nuding regelwidrig angegangen +++

Wolfsburg kommt durch eine Ecke mal wieder in Tornähe. Fischer setzt sich im Kampf um den Ball gegen die SC-Torhüterin Nuding aber unfair ein und wird zurückgepfiffen.

+++ 29. Minute: Fischer rettet gegen Starke +++

Ein langer Ball landet bei Starke im Sechzehner. Im letzten Moment spitzelt Fischer der Freiburgerin aber noch den Ball vom Fuß.

+++ 26. Minute: Beck prüft Schult +++

Freiburg schaltet immer wieder schnell um, Beck kommt zentral vor dem Tor an den Ball und zieht aus vollem Lauf ab. Der unplatzierte Schuss stellt Schult jedoch nicht vor Probleme. Dennoch: Wolfsburg tut sich gegen die Außenseiterinnen weiter schwer.

+++ 20. Minute: Nuding auf dem Posten +++

Wolfsburgs Nilla Fischer probiert es mit einem Distanzschuss, Nuding schnappt sich den tückischen Aufsetzer aber.

+++ 13. Minute: Wolfsburg schwimmt +++

Die SC-Frauen mit der nächsten Chance! Wolfsburgs Torhüterin Schult verhindert mit einer Fußabwehr gegen Bühl im letzten Moment das Gegentor.

+++ 9. Minute: Freiburg setzt Ausrufezeichen +++

Die Außenseiterinnen machen auf sich aufmerksam. Anja Hegenauer zieht von der Strafraumgrenze einfach mal ab, der Ball rauscht etwa einen Meter links vorbei.

+++ 3. Minute: Wolfsburg startet druckvoll +++

SC-Torhüterin Nuding steht gleich im Fokus, bei einem langen Ball klärt sie aber vor Jakabfi. Der nächste Schussversuch von Hansen bleibt in der Freiburger Abwehr hängen.

+++ 1. Minute: Die Partie läuft +++

Schiedsrichterin Susann Kunkel gibt den Ball frei.

+++ Außenseiter schwört sich ein +++

Die Freiburgerinnen, die zum ersten Mal im Pokalfinale stehen, hoffen gegen die haushohen Favoritinnen vom VfL Wolfsburg auf den Coup.

+++ Aufstellungen +++

Wolfsburg: Schult - Blässe, Fischer, Goeßling, Peter - Hansen, Gunnarsdottir, Popp, Jakabfi - Harder, Pajor

Freiburg: Nuding - Gwinn, Kirchberger, van Lunteren, Stegemann - Hegenauer, Minge, Schöne, Starke - Beck, Bühl

+++ Freiburg stark ersatzgeschwächt +++

Die Breisgauerinnen gehen stark ersatzgeschwächt in das Endspiel: Gleich sechs Spielerinnen fehlen Trainer Jens Scheuer, der offen zugibt: "Es ist wie David gegen Goliath, und David noch mit einer kaputten Steinschleuder. Wir werden aber alles in die Waagschale werfen."

Wolfsburg-Coach Stephan Lerch erwartet ein "tolles und attraktives" Endspiel der beiden offensiv ausgerichteten Teams: "Wir nehmen die Favoritenrolle an. Wir kennen diese Rolle ja und können gut damit umgehen."

Für das 39. Frauen-Pokalfinale sind laut DFB rund 14.000 Eintrittskarten verkauft. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sowie deren Vorgänger Horst Hrubesch vor Ort sein.

+++ Gleich geht's los +++

Ab 17.15 Uhr rollt der Ball in Köln!