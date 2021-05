Der VfL Wolfsburg und der DFB-Pokal - das passt im Frauenfußball einfach zusammen!

Sieben Mal in Folge gewannen die Fußballerinnen des VfL den Pokal, nun könnte der achte Streich folgen. Am Sonntag ab 16.00 Uhr trifft Wolfsburg im Finale in Köln auf Eintracht Frankfurt. Hat die Serie bestand oder gelingt den Frankfurterinnen eine Überraschung?

SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER.

+++ 9. Minute: Erste Chance für den VfL! +++

Erste dicke Chance für Wolfsburg! Pajor hält von der linken Seite auf das Tor der SGE drauf, eine Adlerträgerin kann den Ball knapp am rechten Pfosten vorbeilenken. Nächste Ecke.

+++ 6. Minute: Wilde Anfangsphase +++

Die Eintracht attackiert die Wolfsburgerinnen früh und setzt den VfL im Aufbauspiel unter Druck. Nun aber der erste Eckball für Wolfsburg.

+++ 2. Minute: Frankfurt beginnt druckvoll +++

Den Frankfurterinnen gehört der erste Angriff. Der Vorstoß wird jedoch vereitelt, es gibt Abstoß für den VfL.

+++ Anpfiff! +++

Der Ball rollt im Rhein-Energie-Stadion in Köln, der VfL hat angestoßen.

+++ Eintracht bietet Deal an +++

"Wir gewinnen den Pokal und machen Wolfsburg zum Meister", schlug Frankfurt-Coach Niko Arnautis mit Blick auf die Bundesliga vor. Am 6. Juni ist er mit den Frankfurterinnen bei den Fußballerinnen des FC Bayern zu Gast, die zwei Punkte vor Wolfsburg liegen. Eintracht könnte also das Zünglein an der Waage sein. Zu einem solchen Deal wird es aber bestimmt nicht kommen, das machte auch Lerch klar.

+++ Lerch ist heiß auf den Titel +++

"Ich komme sehr gerne her", sagte Stephan Lerch, der Trainer der Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg, zum Spielort in Köln. Bei dem Erfolg der letzten Jahre wundert das nicht. Sein Statement: "Wir sind fest entschlossen, den Pokal wieder mit nach Wolfsburg zu nehmen."