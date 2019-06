Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die "Chinesische Mauer" nach hartem Kampf überwunden und ist mit einem Arbeitssieg in die WM in Frankreich gestartet.

Dank eines Treffers von Youngster Giulia Gewinn (66.) gewann der zweimalige Weltmeister sein Auftaktspiel 1:0 gegen China. (Das Auftaktspiel zum Nachlesen im Liveticker)

Damit bleibt es dabei, dass die DFB-Auswahl zu Endrundenbeginn nicht zu schlagen ist. Sieben Siege und ein Remis stehen zu Buche. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg feierte in ihrem ersten Pflichtspiel einen glücklichen Dreier.

Anzeige

Däbritz setzt erstes Ausrufezeichen

Vor der Partie hatte das deutsche Team Unterstützung von zahlreichen Seiten erhalten. Die Männer-Mannschaft und die U21 wünschten den Frauen viel Glück. Ex-Trainer Horst Hrubesch ließ verlauten, dass er die Endrunde als "größter Fan der Mannschaft" verfolgen wird. Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel drückte die Daumen.

Die 15.283 Zuschauer, darunter DFB-Interimspräsident Rainer Koch, sahen einen guten Start der Deutschen. Sara Däbritz (3.) hätte den Weltranglisten-Zweiten, bei dem sechs WM-Debütantinnen in der Startformation standen, schon in der 3. Minute aus der Distanz in Führung bringen können.

Was folgte, war ein Spiel auf ein Tor. Die Asiatinnen mit dem bezeichnenden Spitznamen "Stahlrosen" agierten extrem defensiv und rustikal in der Zweikampfführung. Dass der Abwehrriegel kaum zu knacken war, machte die Deutschen zusehends nervös. Nach einem haarsträubenden Fehlpass von Innenverteidigerin Sara Doorsoun vergab Yang Li die große Chance auf das erste Tor für China (14.).

Jetzt das aktuelle Trikot des DFB-Teams bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Simon & Yang treffen nur Aluminium

Nach dieser Schrecksekunde fing sich die Elf von Voss-Tecklenburg kurz wieder. Zunächst traf Carolin Simon die Latte (17.), dann konnte Spielführerin Alexandra Popp per Kopf nicht vollstrecken (20.).

Danach ging es aus deutscher Sicht bergab. Die ideenlose DFB-Elf arbeitete sich ohne Erfolg an der Defensive des Gegners ab und wurde immer unsicherer. Die Chinesinnen spürten die Schwäche ihres Gegners und wurden selbstbewusster. Das Team aus dem Reich der Mitte hätte gegen Ende der ersten Hälfte sogar die Führung verdient gehabt: Yang traf den Pfosten (44.).

DFB-Trio muss ordentlich einstecken

Zu allem Überfluss trugen drei deutsche Spielerinnen (Popp, Simon und Spielmacherin Dzsenifer Marozsán) als Folge der harten Gangart der Chinesinnen Blessuren davon. Zu Beginn der zweiten Hälfte musste Simon durch die 17 Jahre alte Lena Oberdorf ersetzt werden - Oberdorf stieg damit zur jüngsten deutschen WM-Spielerin jemals auf.

Voss-Tecklenburgs Umstellungen fruchteten: Nach einer knappen Stunde wurden die Deutschen wieder stärker. Gwinn, die zur kommenden Saison vom SC Freiburg zu Bayern München wechselt, brachte die Überlegenheit mit dem zweiten Tor in ihrem neunten Länderspiel auf die Anzeigetafel.

DAZN gratis testen und die Frauen-WM live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Deutschland fünftjüngstes WM-Team

Zwei Jahre nach dem EM-Debakel unter Steffi Jones, als der Rekordeuropameister im Viertelfinale scheiterte, befindet sich die deutsche Auswahl nach wie vor im Umbruch. Voss-Tecklenburg ist erst ein halbes Jahr im Amt, das DFB-Team die fünftjüngste Mannschaft der 24 Teilnehmer. 15 Spielerinnen sind erstmals bei einer WM dabei.

Erstes Etappenziel ist Platz eins in der Gruppe B, um einem Achtelfinale gegen den Titelverteidiger aus den USA aus dem Weg zu gehen. Schlüsselspiel wird wohl das Duell mit Spanien am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF und DAZN). Gegen WM-Neuling Südafrika am 17. Juni (18.00 Uhr/ARD und DAZN) ist Deutschland klarer Favorit. (Der Spielplan der Frauen-WM)