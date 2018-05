Der TSV 1860 München kann für die neue Saison planen: Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik hat die entsprechenden Zusagen gemacht und wird ein fälliges Darlehen verlängern.

So steht die Finanzierung bereits, bevor die Ligazugehörigkeit des Regionalliga-Meisters feststeht. Bei den anstehenden Relegationsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken am 24. und 27. wird sich entscheiden, ob die Sechziger im nächsten Jahr wieder in der Regionalliga Bayern antreten oder in die dritte Liga aufsteigen.

Der ursprüngliche Profi-Etat soll im Falle eines Aufstiegs bei drei Millionen Euro liegen. Damit würden sich die Münchner im Drittliga-Mittelfeld einordnen.

1860-Meisterparty auf dem Dorf: Löwen stürmen Pipinsried

Am Wochenende hatten sich Ismaik und seine Vertreter des Aufsichtsrats Saki Stimoniaris, Yahya Ismaik und Peter Cassalette mit Löwen-Trainer Daniel Bierofka und Sportchef Günther Gorenzel getroffen.

Ismaiks Sprecher Saki Stimoniaris sagte nach dem Treffen: "Wir stellen ein zusätzliches Budget zur Verfügung, damit einerseits die Verträge des Trainerteams verlängert werden können, andererseits aber auch die Mannschaft die notwendigen zusätzlichen Verstärkungen bekommt – unabhängig von der Spielklasse."

Nun müssen alle Gesellschafter der Profiabteilung den Plänen zustimmen.