Seit einigen Jahren ist es das erklärte Ziel des FC Bayern, mit seiner zweiten Mannschaft von der Regionalliga in die 3. Liga aufzusteigen - doch bislang scheiterten alle Versuche.

In der laufenden Saison sind die "kleinen" Bayern so nah wie noch nie am erhofften Aufstieg. Offiziell ist es zwar noch nicht, aber zumindest die Qualifikation für die Playoff-Spiele mit dem Ersten der Regionalliga Nord steht offenbar fest. Da alle anderen Vereine keine Lizenz für die 3. Liga beantragt haben, ist den Münchnern die Aufstiegsrelegation bereits sicher.

"Es ist noch nicht von Seiten des bayerischen Fußballverbandes bestätigt worden. Aber wir haben es natürlich registriert und gehen auch stark davon aus, dass es so kommen wird", sagte Bayern-Coach Holger Seitz bei SPORT1. "Zu Feiern gibt es ohnehin noch nichts, weil wir in dieser Saison noch nichts erreicht haben. Es war das erklärte Ziel von uns allen, in die 3. Liga aufzusteigen. Der erste Schritt ist jetzt anscheinend mit der Qualifikation zu den Relegationsspielen getan."

Im Spiel gegen 1860 Rosenheim (Regionalliga: FC Bayern München II - TSV 1860 Rosenheim, ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) mit dabei ist auch Alphonso Davies, den die "großen" Bayern im Winter für zehn Millionen Euro aus Vancouver geholt hatten. "Der Junge soll Spielpraxis sammeln, er war schon ein Mal dabei. Er ist ein wunderbarer Junge, das hat er auch schon in der Bundesliga unter Beweis stellen können, welchen Speed und welche Qualitäten er hat", schwärmt Seitz.

Seitz weiter: "Ich habe den Eindruck, dass er sich bei uns wohl fühlt, er hat ein bisschen Anschluss mit dem ein oder anderen Spieler gefunden. Natürlich bringt er Qualität ins Team. Trotzdem muss man berücksichtigen, dass er keine einzige Trainingseinheit bei uns mitgemacht hat. In der Offensive sehe ich da wniger Probleme, ich habe ihm gesagt, er soll Spaß haben, wenn er den Ball am Fuß hat. In der Defensive wird er es auch hinbekommen, ich bin jedenfalls gespannt."