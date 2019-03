Beim Regionalliga-Spiel zwischen dem Chemnitzer FC und VSG Altglienicke ist es zu einem Eklat gekommen.

Vor Spielbeginn wurde an einen der führenden Neonazis der Stadt erinnert, der in dieser Woche seinem Krebsleiden erlegen war, berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk.

Auf der Anzeigetafel des Stadions wurde während der Schweigeminute ein Schwarz-Weiß-Porträt des verstorbenen Thomas Haller gezeigt, zudem hielten Fans schwarze Transparente und ein großes Kreuz in die Höhe.

Haller ein bekennender Neonazi

Haller war bekennender Neonazi und gründete dem MDR zufolge Anfang der 90er Jahre sogar die Vereinigung HooNaRa (Hooligans Nazis Rassisten). Nach Informationen von MDR Sachsen hat er zudem die junge rechtsextreme Szene in Chemnitz mit aufgebaut und war den Ausschreitungen nach dem Tod von Daniel H. beteiligt.

Chemnitz-Spieler Daniel Frahn streckte nach seinem Tor zudem ein Shirt mit der Aufschrift "Support your local hools" hoch und hielt es in Richtung des Blocks, in dem Haller immer gestanden hatte. Der Verein kündigte umgehend Konsequenzen an: "Der Chemnitzer FC wird diesen Fall untersuchen und disziplinarische Maßnahmen prüfen."

Das spektakuläre Spiel, welches vor mehr als 4.000 Zuschauern mit 4:4 endete, geriet angesichts dieser Bilder in den Hintergrund.