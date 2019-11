Fortuna Köln hat zum Abschluss des 16. Spieltags der Regionalliga West einen knappen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Alemannia Aachen gefeiert.

In einer Partie mit wenigen Höhepunkten im ersten Spielabschnitt fielen die Tore erst im zweiten Durchgang. Die waren allerdings von größter Qualität.

Zunächst brachte Fortuna-Stürmer Mike Owusu die Kölner in der 55. Minute mit einer feinen Einzelleistung in Führung. Der 24-Jährige eroberte zunächst auf dem rechten Flügel den Ball, zog dann nach innen und versenkte die Kugel in Arjen-Robben-Manier mit links im langen Eck.

Die Alemannia brauchte eine ganze Weile, um sich von dem Schock zu erhohlen. Schließlich erlöste aber Aachens Abwehrspieler Marco Müller sein Team.

Nach 83 Minuten versenkte er mit einem strammen Schuss den Ball im Netz und sicherte den Gelb-Schwarzen noch einen Punkt.