Am Abend tritt die deutsche U21-Nationalmannschaft in Bournemouth gegen Englands Nachwuchs-Stars an. Die "Young Lions" gelten als eine der talentiertesten Nachwuchsteams in Europa.

Für das Team von Stefan Kuntz ist es ein Gradmesser mit Blick auf die im Juni beginnende Europameisterschaft, bei der man in der Gruppe auf den Nachwuchs von Dänemark, Österreich und Serbien trifft.

Das große Youngster-Duell Deutschland gegen England zum Mitlesen JETZT im LIVETICKER.

+++ Deutschland mit Öztunali, Mittelstädt und Maier +++

+++ Nmecha doch auf der Bank +++

Deutsch-Engländer Lukas Nmecha sitzt im Spiel gegen England auf der Bank. Die Spielberechtigung des 20-jährigen traf kurz vor Spielbeginn ein.

Er könnte also heute erstmals im DFB-Trikot auflaufen, nachdem er schon einige Spiele für die englische U19-Mannschaft absolviert hat und sich entschieden hat, künftig für Deutschland zu spielen.