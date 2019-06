Luka Jovic von Eintracht Frankfurt steht im serbischen Kader für die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni).

Trainer Goran Djorovic berief den mit Real Madrid in Verbindung gebrachten Angreifer als einzigen Bundesliga-Legionär in sein 23-köpfiges Aufgebot. Serbien ist am 20. Juni in Triest der zweite Gruppengegner der deutschen U21-Auswahl.

Jovic wurde in dieser Spielzeit mit 17 Toren Dritter der Bundesligatorschützenliste. Zudem traf der 21-Jährige zehnmal in der Europa League.

