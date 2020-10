Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im vorletzten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina in Fürth ohne Ragnar Ache auskommen. (U21-EM Qualifikation: Deutschland - Bosnien und Herzegowina, am 13.10.2020 ab 18.15 Uhr im LIVETICKER)

Ache muss angeschlagen abreisen

Der 22 Jahre alte Stürmer von Eintracht Frankfurt ist am Samstag angeschlagen abgereist, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Ache war beim klaren 5:0 (3:0)-Erfolg in Moldau am Freitag in der 64. Minute eingewechselt worden.