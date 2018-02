Der Nachwuchs von Inter Mailand steht nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Spartak Moskau (6:4) im Achtelfinale der UEFA Youth League.

Als Qualifikant des Meisterwegs mussten die Italiener den Umweg über die Play-Offs gegen den Gruppenzweiten der Gruppe E gehen.

Inter ging bereits nach zwölf Minuten durch ein Tor des belgischen Juniorennationalspielers Xian Emmers in Führung. Sultmurad Bakaev (29.) und Danila Proshliakov (37.) drehten die Begegnung jedoch noch vor der Pause zu Gunsten von Spartak.

Packende Schlussphase - Drei Tore in fünf Minuten

In der zweiten Hälfte geschah lange Zeit nichts, ehe sich in der Schlussphase die Ereignisse überschlugen. Mit einem Doppelschlag durch Jens Odgaard (83.) und einem Eigentor (86.) gingen die Nerazzurri kurz vor Ende in Führung.

Die Freude hielt allerdings nur zwei Minuten an. Nach einem Foul im Strafraum gelang Spartak in der 88. Minute der erneute Ausgleich durch Aleksandr Rudenko.

Im Elfmeterschießen wurde Inter-Schlussmann Vladan Dekic mit zwei gehaltenen Strafstößen zum Helden.

Rotterdam bezwingt Nitra

Im Parallelspiel schlug Feyenoord Rotterdam den slowakischen Vertreter FC Nitra mit 3:2. Dabei avancierte Wouter Burger mit seinem Siegtreffer in der 90. Minute zum Matchwinner.

Die Youth League wird über zwei verschiedene Wege ausgespielt. Am Champions-League-Weg nehmen die jeweiligen Nachwuchsteams der Profimannschaften in selber Gruppenkonstellation teil.

Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die acht Gruppenzweiten treffen in den Play-Offs auf die Qualifikanten des Meisterschafts-Wegs.