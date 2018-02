Atletico Madrid hat die Pflichtaufgabe gegen Zeljeznicar Sarajevo gemeistert und ist in das Achtelfinale der UEFA Youth League (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) eingezogen.

Bei strömendem Regen in der bosnischen Hauptstadt kamen die Gastgeber besser ins Spiel und gingen durch Eldar Sehic in der neunten Minute in Führung.

Der Nachwuchs der Colchoneros tat sich auf dem matschigen Rasen, der eher einem Acker glich, lange Zeit schwer. So dauerte es bis zur 27. Minute, ehe Borja Garces Moreno der Ausgleich gelang. (Spielplan und Ergebnisse der UEFA Youth League)

Agüero ohne Anlaufzeit

Nur fünf Minuten später war es erneut der spanische Mittelfeldspieler, der Atletico mit seinem zweiten Treffer in Führung brachte.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der 68. Minute sorgte der erst wenigen Augenblicke vorher eingewechselte Juan Agüero mit seinem Tor für die Vorentscheidung.

In der Folge hatten die Spanier diverse Möglichkeiten das ein oder andere Tor nachzulegen. Letztendlich blieb es aber beim 3:1 aus Sicht der Gäste.

Real mit Mühe gegen Krasnodar

Real Madrid ist nur knapp einer Blamage entgangen. Nach 90 torlosen Minuten gewann der Nachwuchs der Königlichen bei Außenseiter FK Krasnodar erst im Elfmeterschießen.

Während die Madrilenen ihrerseits alle Strafstöße verwandeln konnten, versagten den Russen komplett die Nerven. Bereits nach jeweils drei Schützen war die Partie mit 3:0 zu Gunsten der Gäste entschieden.