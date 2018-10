Borussia Dortmund - Atletico im Youtube-Stream:

In der UEFA Youth League steht der dritte Spieltag auf dem Programm.

Bevor am Abend die besten Mannschaften Europas in der UEFA Champions League aufeinandertreffen, misst sich der Nachwuchs dieser Teams in der UEFA Youth League.

Aus Deutschland sind in dieser Saison die U19 des FC Bayern München, von Borussia Dortmund, des FC Schalke sowie der TSG Hoffenheim vertreten.

Der BVB steht gegen Atletico Madrid (UEFA Youth League: Borussia Dortmund - Atletico Madrid ab 14 Uhr LIVE im STREAM und im Ticker) bereits gehörig unter Druck. Nach zwei Partien hat die Borussia erst einen Punkt auf dem Konto.

Atletico ist mit einem Sieg und einer Niederlage Zweiter.