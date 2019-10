Bayer Leverkusen steht nach zwei Spielen in der UEFA Youth League noch ohne Sieg da. Nach dem 2:2-Auftaktspiel gegen Lokomotive Moskau kam die U19 der Rheinländer bei Juventus Turin mit 1:4 unter die Räder. Während Juventus mit sechs Punkten die Tabellenführung in der Gruppe D verteidigte, findet sich Bayer mit nur einem Zähler am Ende der Tabelle wieder.

Juve hatte die Partie bereits in der ersten Hälfte auf Sieg gestellt. Mamadou Kaly Sane (16. Minute), Pablo Moreno Taboada (28.) und Nicolo Fagiloi (39.) sorgten für die beruhigende Führung. In der 52. Minute legte Daniel Leo nach. Phil Kemper erzielte in der 86. Minute nur noch das Ehrentor für die Gäste aus Leverkusen.

Krimi in Moskau

Erster Verfolger der Italiener ist Atlético Madrid. Die Spanier gewannen bei Lokomotive Moskau mit 3:2. Dabei sah Madrid bis kurz vor Ende der Partie wie der sichere Sieger aus. Cedric Teguia hatte Atlético in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung gebracht. In der 68. Minute sorgte Rodrigo Riquelme für das 2:0.

Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. German Osnov (89.) und Nikita Khylnov (90.) trafen zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Russen, ehe erneut Riquelme die Spanier in der 2. Minute der Nachspielzeit endgültig zum Sieg schoss.

Real Madrid behält weiße Weste

In der Gruppe A feierte Real Madrid beim 3:0 gegen den FC Brügge den zweiten Sieg im zweiten Spiel und führt die Tabelle vor der U19 von Paris St.-Germain an. Die Franzosen setzten sich am 2. Spieltag mit 5:1 bei Galatasaray Istanbul durch. PSG liegt dank des besseren Torverhältnisses vor Brügge auf dem zweiten Rang.

Juan Latasa erzielte die ersten beiden Treffer für die Königlichen. Kurz vor Ende des Spiels traf Alvaro Martin zum Endstand.

Bayern treffen auf Tottenham

Nach dem torlosen Unentschieden zum Auftakt der Gruppenphase der Youth League gegen Roter Stern Belgrad brennt der Nachwuchs des FC Bayern auf den ersten Sieg.

Einfacher dürfte die Aufgabe dabei am zweiten Spieltag allerdings nicht werden. Genau wie die Profimannschaft trifft auch die U19 in London auf die Tottenham Hotspur (Youth League: Tottenham Hotspur - FC Bayern München, ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Hinzu kommt, dass auch die Spurs nach dem 1:1 in der ersten Partie gegen Olympiakos Piräus keine Geschenke zu verteilen hat. Besonderes Augenmerk sollten die Münchner auf Troy Parrott richten. Der 17-Jährige erzielte das bislang einzige Tor seiner Mannschaft im laufenden Wettbewerb und durfte erst kürzlich im League Cup sein Debüt für die Profimannschaft geben.

Im Parallel-Spiel der Gruppe kommt es zeitgleich in Belgrad zum Duell zwischen Roter Stern und Olympiakos Piräus (Youth League: Roter Stern Belgrad - Olympiakos Piräus, ab 16 Uhr im LIVETICKER).