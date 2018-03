Ohne den angeschlagenen Superstar Lionel Messi ist Argentiniens Nationalmannschaft gegen Spanien unter die Räder gekommen.

In Spanien erlitt die Albiceleste im Duell der ehemaligen Weltmeister eine deftige 1:6 (1:2)-Pleite. Für die Gastgeber trafen vier Tage nach dem 1:1 gegen Deutschland Diego Costa (12.), Reals Isco (27./52./75.) per Dreierpack, Bayern Münchens Thiago (55.) und Iago Aspas (74.). Für Argentinien erzielte Nicolas Otamendi (39.) das zwischenzeitliche 1:2.

Der zweimalige Weltmeister Argentinien hatte zuletzt 2009 in der WM-Qualifikation in Bolivien 1:6 verloren. Messi kam wie bereits beim 2:0-Erfolg am Freitag gegen Italien nicht zum Einsatz. Der fünfmalige Weltfußballer stand aufgrund von Oberschenkel-Beschwerden nicht im Kader.

England verspielt Sieg

England hat den zweiten Sieg im zweiten Länderspiel des Jahres kurz vor Schluss verspielt. England kassierte beim 1:1 (1:0) gegen Italien kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Den Führungstreffer von Jamie Vardy (26.) glich Lorenzo Insigne (87.) per Foulelfmeter aus.

Die erst kürzlich wieder ins italienische Nationalteam zurückgekehrte Torwart-Ikone Gianluigi Buffon (40) saß auf der Bank und bleibt bei 176 Länderspielen. Für ihn spielte sein designierter Nachfolger Gianluigi Donnarumma (19).

Der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile (3.) vergab in der Anfangsphase eine gute Möglichkeit für die Squadra Azzurra.

Aytekin gibt Elfmeter

Der deutsche Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied kurz vor Schluss nach einem Trikotziehen von Debütant James Tarkowski vom FC Burnley auf Elfmeter, den Neapels Insigne zum Ausgleich nutzte.

Die Three Lions sind nun seit acht Spielen ungeschlagen. Am Freitag hatten die Engländer 1:0 gegen die Niederlande gewonnen. Italiens Interimstrainer Luigi Di Biagio wartet nach dem 0:2 gegen Vizeweltmeister Argentinien weiter auf seinen ersten Sieg.

Vor der Partie wurde eine Gedenkminute für den am 4. März verstorbenen italienischen Nationalspieler Davide Astori abgehalten. Das Trikot mit der Nummer 13, der Rückennummer Astoris, wurde erneut nicht vergeben.