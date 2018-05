Anzeige

WM 2018 in Russland: Dani Alves bangt wegen Knieverletzung um WM WM-Teilnahme von Alves in Gefahr / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Dani Alves hatte sich im Pokalfinale verletzt © Getty Images

Dani Alves von Paris St. Germain muss um seine Teilnahme an der bevorstehenden WM in Russland bangen. Der Brasilianer verletzt sich im Pokalfinale am Knie.