Was für eine Leistung von Kim Sei Young bei der US-Tour der Frauen in Oneida/Wisconsin! Die Südkoreanerin benötigte bei dem Turnier für die vier Runden lediglich 257 Schläge und blieb auf dem Par-72-Kurs damit 31 (!) Schläge unter Par.

"Es fühlt sich unwirklich an. 31 unter Par - das ist unglaublich", sagte Kim Sei Young nach ihrem Tourrekord. Die bisherige Bestmarke (-27) hatte sie sich seit 2016 mit der Schwedin Annika Sörenstam geteilt. Vor der Schlussrunde auf dem Thornberry Course hatte die 25-Jährige 24 unter Par gelegen.

"Da habe ich dann schon ein bisschen Druck verspürt. Es war nicht so einfach, die Nerven zu bewahren", so Kim. Doch dies gelang ihr, uns so schloss Kim das Turnier vor der Spanierin Carlota Ciganda (266) mit einer starken 65er-Runde ab.

Profigolferin Sandra Gal aus Düsseldorf hat derweil in Oneida eine Top-Ten-Platzierung verpasst. Gal, die nach der dritten Runde noch auf Rang elf gelegen hatte, belegte mit einer 272 den geteilten 15. Platz.