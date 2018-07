Die British Open, mit offiziellem Namen "The Open Championship", ist eines der vier Major-Turniere der Männer und das einzige, das nicht in den USA sondern auf europäischem Boden ausgetragen wird.

Die Open Championship ist das älteste heute noch ausgetragene Golfturnier der Welt: Seit 1860 treten Golfer auf ausgewählten Golfplätzen in England und Schottland gegeneinander an. Es dürfen sowohl Profis als auch Amateure an den Start gehen.

Kaymer und Woods gleichauf

Martin Kaymer ist am Donnerstag glanzlos in die 147. British Open in Carnoustie gestartet. Auf dem tückischen Par-71-Kurs an der schottischen Ostküste benötigte der 33-Jährige Kaymer am Donnerstag für seine erste Runde 71 Schläge und liegt auf Rang 32. Superstar Tiger Woods musste sich nach einem guten Start wie Kaymer mit einer 71 begnügen.

Am Freitag startet Kaymer seine zweite Runde um 12:35 Uhr. Woods schlägt um 11:20 Uhr ab.

Das aktuelle Leaderboard der British Open:

1. Kevin Kisner (USA): -5

T2. Erik van Rooyen (RSA): -4

T2. Tony Finau (USA): -4

T2. Zander Lombard (RSA): -4

T2. Zach Johnson (USA): -4

T6. Brendan Steele (USA): -3

T6. Brandon Stone (RSA): -3

T6. Rory McIlroy (NIR): -3

T6. Thorbjorn Olesen (DEN): -3

T6. Francisco Molinaro (ITA): -3

T11. Jason Day (USA): -2

.

.

.

T33. Tiger Woods (USA): E

T33. Martin Kaymer (GER): E