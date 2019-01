Golf, Desert Classic in La Quinta: Alex Cejka mit gutem Start Starker Start von Cejka in La Quinta - von Sportinformationsdienst / Lesedauer: 2 Minuten

Alex Cejka liegt in La Quinta nach der ersten Runde auf dem geteilten achten Platz

Alex Cejka startet beim Golfturnier in La Quinta stark. Der Münchner befindet sich nach der ersten Runde in den Top-10. In Führung liegt ein fünfmaliger Major-Gewinner.