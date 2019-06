Ein starker Martin Kaymer hat seine Ambitionen auf den Turniersieg bei den 31. BMW-Open in Eichenried eindrucksvoll untermauert.

Der 34 Jahre alte Golfprofi aus Mettmann liegt mit 133 Schlägen nach zwei Runden bei dem mit zwei Millionen Euro dotierten Turnier an der Spitze.

Nach einer 67er-Runde zum Start benötigte Kaymer auf dem Par-72-Kurs am Freitag 66 Schläge. Auf Rang zwei folgte zunächst Christiaan Bezuidenhout (Südafrika) mit 135 Schlägen vor dem Finnen Kim Koivu (136).

Der letzte Turniersieg von Kaymer, der schwierige Zeiten durchlebt hat, liegt fünf Jahre zurück. In Eichenried hatte der frühere Weltranglistenerste 2008 gewonnen.

Aussichtsreich im Rennen um den Siegerscheck in Höhe von 333.330 Euro liegt auch Max Schmitt (Bad Kreuznach). Der 21-Jährige ist mit 137 Schlägen ebenfalls in der Spitzengruppe zu finden.

Schmitt benötigte am Freitag 68 Schläge. Seine Auftaktrunde (69) war am Donnerstag wegen eines Gewitters und Dunkelheit abgebrochen worden, die letzten drei Löcher musste er deshalb noch am Freitagmorgen spielen. "Das war ein bisschen anstrengend. Aber ich freue mich sehr, dass es so gut geklappt hat", sagte Schmitt. Er nehme nun am Wochenende "alles mit, was kommt."