Langer schließt US Masters stark ab

vergrößernverkleinern Bernhard Langer spielt in Augusta drei Schläge unter Par © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Bernhard Langer beendet das 84. US Masters in Augusta/Georgia mit einem hervorragenden Ergebnis. Der 63-Jährige schrammt nur knapp an den Top 30 vorbei.