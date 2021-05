Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer wird erstmals seit zwei Jahren wieder bei einem Golf-Turnier in Deutschland abschlagen.

Der zweimalige Major-Sieger geht in Hamburg (3. bis 6. Juni) an den Start und wird damit seine Premiere bei dem Event in der Hansestadt geben. Auch Maximilian Kieffer und Nicolai von Dellingshausen sind in Hamburg dabei.

"Es ist ein sehr spannendes Spielerfeld, das hochklassigen Golfsport verspricht", sagte Kaymer: "Ich bin sehr glücklich darüber, in Hamburg am Start zu sein. Ich mag die Stadt und habe auch aus Amateurtagen wirklich positive Erinnerungen."

Neben den Deutschen stehen zudem insgesamt 15 frühere Ryder-Cup-Spieler und der Gewinner von 2018, Richard McEvoy, auf der Meldeliste.