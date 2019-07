Handball: THW Kiel erhält Wildcard für Klub-WM in Saudi-Arabien

vergrößernverkleinern Filip Jicha trainiert den THW Kiel in der kommenden Saison © Getty Images

Der THW Kiel nimmt in der kommenden Saison an der Klub-WM in Saudi-Arabien teil. Damit sind insgesamt fünf Teams aus Europa bei dem Turnier dabei.