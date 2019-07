Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt muss in den kommenden Wochen auf Ex-Weltmeister Holger Glandorf (36) verzichten.

Dem Rückraumspieler wurde am Mittwoch in einem minimalinvasiven Eingriff an der linken Schulter ein entzündeter Schleimbeutel entfernt.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, soll der Linkshänder zum Saisonstart wieder zur Verfügung stehen.

Anzeige

Glandorf hatte schon zum Ende der vergangenen Saison über Schmerzen im Wurfarm geklagt. Trotz eines individuellen Rehaprogramms in der Sommerpause verschwanden die Beschwerden nicht.