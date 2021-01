Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt das Wettkampfgeschehen in der 3. Handball-Liga der Männer und Frauen sowie in allen Jugendbundesliga mindestens bis zum 28. Februar ausgesetzt. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) nach einem einstimmigen Beschluss des Präsidiums und des Vorstands bekannt. Der weitere Umgang mit der Saison 2020/21 werde in den zuständigen DHB-Gremien beraten.