Bundesligist HSG Wetzlar hat das erste Ticket für das Final Four im DHB-Pokal gelöst. Die Hessen setzten sich in eigener Halle im Viertelfinale mit 25:21 (11:9) gegen den Ligarivalen TVB Stuttgart durch.

Am Dienstag empfängt der deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen den SC DHfK Leipzig, die TSV Hannover-Burgdorf hat Frisch Auf Göppingen zu Gast. Den Abschluss bildet am Mittwoch die Begegnung zwischen Tabellenführer Füchse Berlin und dem SC Magdeburg.

Das Final Four findet am 5. und 6. Mai in Hamburg statt.